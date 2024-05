Doreen Brasch versucht in „Unsterblich“ den Tod einer Influencerin aufzuklären. Überschattet wird der „Polizeiruf“ vom Tod zweier Schauspieler, die darin mitwirkten.

Was taugt „Unsterblich“? Der neue „Polizeiruf 110 “ aus „Magdeburg“ im Schnellcheck.

Die Handlung in zwei Sätzen Die ehemals erfolgreiche Influencerin Aalisha Mansour (Hannah Gharib) stürzt sich nach einem Shitstorm scheinbar vom Dach eines Einkaufszentrums in den Tod. In Wirklichkeit hat sie den eigenen Tod inszeniert und ihre Geliebte (Katharina Stark) dazu gebracht, eine Doppelgängerin umzubringen.

Lesen Sie auch

Zahl der Leichen 3 (wobei Aalishas Vater eines natürlichen Todes gestorben ist)

Abschiede Überschattet wird der „Polizeiruf“ vom Tod zweier Schauspieler, die in „Unsterblich“ mitwirkten. Hendrik Arnst starb im Januar 2024 im Alter von 73 Jahren. Er spielte den Bewohner eines Altenheims. Zum Ensemble des Magdeburger Krimis gehörte der 26-jährige Pablo Grant, der im Februar 2024 überraschend starb. Er spielte Kriminalobermeister Günther Márquez.

Trauma Kriminalrat Uwe Lemp (Felix Vörtler) ist körperlich und psychisch angeschlagen, seit er beim letzten Fall von seiner Nachbarin angegriffen wurde. Brasch, die nicht zu Sentimentalität neigt, zeigt Mitgefühl und kommt mit einem Six-Pack vorbei.

Unser Fazit Es wirkt sehr an den rot gefärbten Haaren herbei gezogen, dass Aalisha unter ihren Followern eine Doppelgängerin findet, die ihr so ähnelt, dass selbst ihre Schwester den Unterschied nicht bemerkt. Unklar bleibt auch, was sie mit der Inszenierung ihres Todes eigentlich erreichen wollte.

Spannung Note 3; Logik Note 4