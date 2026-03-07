„Polizeiruf“ aus Magdeburg: Was taugt der neue „Polizeiruf“?

Der „Polizeiruf“ aus Magdeburg zum Internationalen Frauentag bezieht klare Haltung zum Thema Abtreibung. Aber ist er auch spannend?

Der Titel dieses „Polizeiruf“-Krimis aus Magdeburg – „Your Body, my Choice“ – ist eine bewusste Verfälschung: Als mehrere obenrum nur mit BH bekleidete Frauen eine Versammlung stürmen, skandieren sie „My Body, my Choice“. Die Parole haben sie in Anlehnung an die einst in der Ukraine gegründete feministische Gruppierung Femen auch auf ihre Oberkörper geschrieben: mein Körper, meine Wahl.

Die Handlung von „Your Body, my Choice“ Spätestens jetzt ist klar: Dieser „Polizeiruf“ am Internationalen Weltfrauentag ist unübersehbar ein Krimi mit Botschaft, zumal auch die Haupt- und Identifikationsfigur Stellung zum Thema Abtreibung bezieht, und das nicht nur einmal. Letztlich geht’s in dem Drehbuch von Annika Tepelmann und Regisseurin Franziska Schlotterer um die allerdings nicht explizit ausgesprochene Frage, woher sich Männer auch im 21. Jahrhundert noch das Recht nehmen, Gesetze zu erlassen (beziehungsweise in diesem Fall: nicht abzuschaffen), die in erster Linie Frauen betreffen. Kommissarin Brasch (Claudia Michelsen) bringt es sinngemäß auf den Punkt: Der Paragraf 218 ist ein Relikt aus fünftausend Jahren Patriarchat.

Bis hierher ist das Stoff für ein Mittwochsdrama im „Ersten“, aber sonntags erwarten die Menschen einen Krimi, deshalb beginnt der Film mit einem Todesfall, für den sich Brasch zunächst gar nicht zuständig fühlt: Eine junge Frau ist mit ihrem Fahrrad auf einer Kreuzung gegen ein Auto geprallt. Tatsächlich handelt es sich, wie ein uniformierter Kollege feststellt, um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr mit Todesfolge: Die Bremskabel sind durchtrennt worden. Das Opfer Marwa hat in einer gynäkologischen Praxis gearbeitet.

Damit ist der weitgehend unaufgeregt inszenierte Film beim Handlungskern: Ihre Chefin (Jenny Schily) ist eine der letzten Frauenärztinnen in Magdeburg, die Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Rasch wird deutlich, warum sich das sonst noch kaum jemand traut: Die Praxis bekommt regelmäßig Hass-Mails und Morddrohungen; und nun ist aus den Worten offenbar eine Tat geworden.

