„Polizeiruf 110“-Vorschau: Die Münchner Kommissare ermitteln unter Dragqueens

Kräne, wohin die Kamera blickt. Sie kreisen über dem Tatort in der Münchner City. Sie hocken, als die Stadtsilhouette malerisch das Bild füllt, wie Geier über den Baumwipfeln. Der Sound von Presslufthämmern begleitet die Kommissare Dennis Eden (Stephan Zinner) und Cris Blohm (Johanna Wokalek), als sie Zeugen in dem von Gentrifizierung betroffenen Bahnhofsviertel befragen. Der Inhaber eines afghanischen Ladens sagt: „Unsere Geschäfte sollen weg.“ Der Kommissar erwidert: München sei eine große Geldwaschanlage, Betongold die Währung.

Die Handlung der Folge „Ein feiner Tag für den Bananenfisch“

Ganz offensichtlich haben den Polizeiruf-Fall „Ein feiner Tag für den Bananenfisch“ Immobilienspekulation und ihre Auswirkungen inspiriert. Mordopfer ist der Besitzer eines großen Hauses, der von Mieteinnahmen lebte. Jetzt hängt er mit fünf Schüssen im Rücken über einer Absperrung.

Steigende Mieten, Konkurrenz und Verdrängung hätten die Themen dieses Sonntagabendkrimis sein können. Doch sie sind wie die Tat selbst nur Kulisse. Die Münchner Bühne gehört vielmehr drei Dragqueens. Sie betreiben eine Bar, auf dem Heimweg haben sie Mord und Mörder beobachtet. Jetzt ist ihr „Safe Space“, in dem sie Regeln und Zutritt kontrollieren, in Gefahr. Um ihre Zeugen zu schützen, verstecken sich die Kommissare mit ihnen in einem aufgegebenen Hotel vor der Stadt – und sitzen schnell in der Falle.

Das klingt spannender als es ist. Vieles an diesem Fall ist so vorhersehbar wie sein Titel undurchschaubar. „Kein klassischer Polizeiruf. Es ist ein Märchen. Ein Rausch aus Farben, Musik und Emotionen“, wirbt Drehbuchautor Dror Zahavi für den Ausflug in die schrille Welt der Travestie. Doch nur wer Klischees nicht scheut, ist hier richtig.

Die Schauspieler des aktuellen „Polizeifrufs“

Johanna Wokalek: Kommissarin Cris Blohm

Stephan Zinner: Dennis Eden

Patrice Grießmeier: Tulip

Bozidar Kocevski: Menora

Meik van Severen: Peekabou

ARD, So, 20.15 Uhr