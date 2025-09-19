Polizeiruf 110: Sie sind unter uns: Amoklauf an einer Schule - so wird der neue Magdeburg-Krimi

Amoklauf an einer Schule in Magdeburg - und Doreen Brasch befindet sich inmitten einer völlig undurchsichtigen Situation. Kann sie den Tod von noch mehr unschuldigen Menschen verhindern?
Schauspielerin Claudia Michelsen (56) in ungewohnter Rolle: Im ersten "Polizeiruf 110" der neuen Saison muss Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch keinen Mord aufklären, sondern findet sich in der Episode "Sie sind unter uns" (Das Erste, 21. September, 20:15 Uhr) in einer unübersichtlichen Amoklage an einer Schule wieder. Es gab schon Tote. Schafft sie es, weitere Opfer zu verhindern?