Polizeiruf 110 aus Rostock: Die Welt ist kaputt – So düster wird es bei „Tu es!“

Bei „Tu es!“ bekommt es das Rostocker Kripoteam um Melly Böwe und Katrin König mit verzweifelten jungen Menschen zu tun. Und mit einem Lehrer, der durchdreht.
Rostock und sein Kripo-Team by night. Der eine hat gekauften Sex. Die andere sitzt allein im Auto und wird von ihrer Tochter am Handy abgewiesen, sie will keinen Kontakt. Ein anderer Kollege, es ist Thiesler (Josef Heynert), wird gerufen, weil eine 19-Jährige mit der geladenen Waffe ihres Vaters abgehauen ist. Thiesler findet sie, kann ihren Suizid aber nicht verhindern. „Was für ’ne scheiß kaputte Welt, wo sich Kinder erschießen“, wird er später sagen. Wenigstens bei Katrin König gibt es ein wenig Licht..