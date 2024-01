Polizeirazzia in Nürtingen: SEK der Polizei durchsucht Burger-Laden

Polizeirazzia in Nürtingen

6 Einsatzkräfte vor dem Burger-Laden im Nürtinger Stadtteil Neckarhausen. Foto: 7aktuell.de

Polizeibeamte durchsuchen am Dienstagabend ein Wohn- und Geschäftsgebäude im Nürtinger Stadtteil Neckarhausen. Es soll um Drogen gehen – doch gibt es noch andere Zusammenhänge?











Am Dienstagabend ist die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften nach Neckarhausen ausgerückt, der Stadtteil liegt etwa zwei Kilometer neckaraufwärts von Nürtingen entfernt. Ziel der Beamten in dem 4000-Seelen-Stadtteil ist ein Geschäfts- und Wohnhaus in der Nürtinger Straße gewesen. Bei der Razzia, die kurz nach 19 Uhr beginnt, soll auch ein Burger-Laden durchsucht worden sein. Auch Spürhunde wurden offenbar durch das Gebäude geführt.