Polizeikontrollen zum Schulstart: Wie sicher sind die Schulwege im Rems-Murr-Kreis?

1 Die Polizei kontrolliert vor der Gemeinschaftsschule in Korb, ob sich Autofahrer an das Parkverbot halten. Es gilt im Straßenabschnitt vor dem Haupteingang. Foto: Gottfried Stoppel

Die Waiblinger Polizei überwacht in der Zeit nach den Sommerferien verstärkt die Schulwege und kontrolliert auch Autofahrer. Dabei zeigt sich: Die eine oder andere gefährliche Situation bleibt nicht aus. Was tun?











Es ist 7.40 Uhr, kurz vor Schulbeginn. Ein Mädchen, es muss in der ersten oder zweiten Klasse sein, überquert zusammen mit einem älteren Kind eine 30er-Zone vor der Korber Gesamtschule. Die beiden sind in ein Gespräch vertieft, als sie in Richtung des Haupteingangs gehen. Sie bemerken nicht, dass ein Auto heranrollt. Erst, als die beiden mitten auf der Straße auf Höhe des Fahrzeugs stehen, registriert das Mädchen den Wagen. Es erschrickt und rennt auf die andere Seite. Wäre der Fahrer nicht langsam und sehr aufmerksam unterwegs gewesen, hätte die Situation weniger glimpflich enden können.