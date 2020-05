1 Nach einer Kontrolle nahm die Stuttgarter Polizei zwei Männer fest (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Willnow

Wilde Verfolgungsjagd durch Stuttgart: Zwei Männer wollen einer Polizeikontrolle entwischen – und flüchten vor den Beamten. Warum die beiden 20-Jährigen es so eilig hatten, wird später klar.

Stuttgart - Mit einem möglicherweise gestohlenen Auto sind zwei Männer vor einer Polizeikontrolle in Stuttgart geflüchtet. Der 20 Jahre alter Fahrer eines Renaults und der ebenfalls 20-jährige Mitfahrer ergriffen die Flucht, als sie am vergangenen Donnerstag gegen 23.15 Uhr an der Kreuzung Talstraße/Hackstraße kontrolliert werden sollten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. An einer roten Ampel habe der Renault-Fahrer plötzlich Gas gegeben und sei in Richtung Rotenbergstraße davongefahren.

Männer rasen mit Twingo über Gleise

An der Stadtbahnhaltestelle Karl-Olga-Krankenhaus fuhr der 20-Jährige den Polizeiangaben zufolge über die Gleise auf die Gegenfahrbahn und setzte seine Flucht in Richtung Neckarstraße fort. In der Hackstraße fuhr er erneut über Gleise, bevor er in der Neckarstraße stoppte und beide zu Fuß flüchteten.

In einer Baustelle nahmen die Beamten die beiden Tatverdächtigen schließlich vorläufig fest. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer offenbar keinen gültigen Führerschein hat und die angebrachten Kennzeichen mutmaßlich gestohlen sind. Unklar ist auch noch, wem das Auto gehört. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0711 9903600 zu melden.

