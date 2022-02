Polizeikontrolle in Stuttgart-Hofen

4 Wer am Donnerstagmorgen die Tankstelle als Abkürzung nutzen wollte, musste mit einem Bußgeld rechnen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Eine Baustelle in Stuttgart-Hofen führt dazu, dass Autofahrer seit Monaten eine Abkürzung nutzen – mitten durch eine Tankstelle. Das sorgt für Ärger. Nun hat die Polizei kontrolliert.















Stuttgart-Hofen - Seit Oktober vergangenen Jahres sorgt eine Baustelle am Dreieck Seeblickweg/Kochelseeweg/Benzenäckerstraße in Stuttgart-Hofen (Bad Cannstatt) für Ärger. Nicht jedoch die Baustelle selbst, sondern viel mehr der Schleichweg, der sich dadurch für viele Autofahrer eröffnet hat – und zwar mitten durch eine Tankstelle sowie deren Waschstraße. Das Verbotsschild wird dabei offensichtlich „übersehen“.

Sowohl Mitarbeiter als auch Anwohner beobachten täglich das Schauspiel – und sind genervt. Am Donnerstagmorgen hat die Polizei gezielt zur Zeit des Berufsverkehrs Kontrollen durchgeführt. Wie verliefen diese?

Die Situation vor Ort sei der Polizei in Teilen bekannt gewesen, „aber nicht in diesem Ausmaß“, so die Polizeisprecherin Ilona Bonn. Es wurden 10 Ordnungswidrigkeiten festgehalten sowie 25 mündliche Verwarnungen ausgesprochen.

Allerdings waren die Beamten nur zu zweit vor Ort und konnten nach eigenen Angaben zahlreiche Fahrzeuge gar nicht kontrollieren. „Viele Fahrzeuge haben auch schon direkt beim Anblick der Polizei umgedreht.“ Das Fazit: Die Kontrollen sollen nun regelmäßiger stattfinden.