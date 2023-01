1 Ein 15-Jähriger am Steuer? Da hatte die Polizei etwas dagegen. Foto: /Thomas Bischof

Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie in der Nacht zum Sonntag einen voll besetzten Mercedes in Herrenberg kontrollierten. Am Steuer saß ein 15-Jähriger, die Clique war auf dem Weg zum Fast-Food-Restaurant.















Weil insgesamt sechs Jugendliche in dem Auto saßen, war ein Streifenwagen am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr auf die Gruppe in Herrenberg (Kreis Böblingen) aufmerksam geworden. Als die Polizisten den Mercedes im Bereich des Schulzentrums Längenholz kontrollierten, gab der Fahrer zunächst an, volljährig zu sein und einen Führerschein zu besitzen. Es stellte sich jedoch bald heraus, dass er erst 15 Jahre alt war und folglich keine erforderliche Fahrerlaubnis hatte. Wie die Polizei berichtet, waren die Jugendlichen angeblich von Öschelbronn nach Herrenberg unterwegs gewesen, um sich in einem Fast-Food-Restaurant Essen zu besorgen.

Der Fahrzeughalter, bei dem es sich um den Vater eines der Jugendlichen handelt, dürfte von dem nächtlichen Ausflug nichts gewusst haben. Dem 15-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizisten nahmen den Fahrzeugschlüssel an sich und übergaben sie dem Eigentümer. Zu einem Unfall kam es laut Polizeibericht nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Der Jugendliche hat nun mit einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu rechnen.