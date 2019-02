1 Ein Autofahrer flüchtete in Leonberg vor einem Polizeiauto und lieferte sich eine Verfolgungsjagd. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand / STZN

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein bislang Unbekannter, der in Leonberg anstatt in einer Verkehrskontrolle anzuhalten, ordentlich Gas gab.

Leonberg - Ein unbekannter Autofahrer soll sich am Sonntag in Leonberg (Kreis Böblingen) einer Verkehrskontrolle entzogen haben. Der Fahrer gab Gas und gefährdete mit seiner Flucht vor der Polizei mehrere andere Verkehrsteilnehmer.

Gegen 15.10 Uhr wollte eine Streifenbesatzung den schwarzen VW Golf mit Böblinger Kennzeichen in der Neuen Ramtelstraße kontrollieren. Der Fahrer missachtete laut Polizei jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete.

Mit über 100 km/h unterwegs

Dabei beschleunigte er auf deutlich über 100 km/h und fuhr in die Breslauer Straße, wo er über Rot fuhr und es beinahe zu einem Frontalzusammenstoß mit einem noch unbekannten Autofahrer kam. Daraufhin setzte der flüchtende Fahrer seine Fahrt über die Römerstraße in Richtung Eltinger Straße fort und überholte dabei laut Polizeibericht mit hoher Geschwindigkeit mehrfach trotz Gegenverkehrs.

In der Eltinger Straße verloren die Polizeibeamten den schwarzen VW Golf aus den Augen und entdeckten das Auto zehn Minuten später verlassen in der Marktplatz-Tiefgarage. Die Ermittlungen dauern noch an.

Verkehrsteilnehmer, die am Sonntagnachmittag von dem fahrer des schwarzen VW Golf behindert oder gefährdet worden sind, können sich bei der Polizei unter folgender Telefonnummer melden: 07152/6050.