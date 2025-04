Randalierer verbarrikadiert sich in Wohnung

Weil ein Mann Gegenstände aus seiner Wohnung auf die Straße geworfen hat, musste am frühen Freitagmorgen in Gerlingen die Polizei ausrücken. Gegen 01.30 Uhr wurden die Beamten in die Hauptstraße gerufen, ein Anwohner hatte sich gemeldet.