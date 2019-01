1 Unbekannte sollen in zwei Wohnungen in Botnang eingebrochen sein. (Symbolbild) Foto: dpa

Eine Bewohnerin hat mutmaßliche Einbrecher überrascht. Sie soll nach Hause gekommen sein, als die Unbekannten noch in ihrem Haus in Botnang waren. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach den Personen.

Stuttgart - Unbekannte sind sind am Mittwochabend in ein Zweifamilienhaus an der Eltinger Steige in Botnang eingebrochen. Offenbar wurden sie von einer Bewohnerin überrascht, die nach Hause kam. Die mutmaßlichen Täter flüchteten und wurden mit einem Polizeihubschrauber gesucht.

Die Frau kam offenbar gegen 18.35 Uhr nach Hause und hörte Geräusche in ihrem Haus. Wie sich später herausstellte, müssen die mutmaßlichen Täter geflüchtet sein, noch bevor die Frau sie erkennen konnte. Die Bewohnerin fand nur noch eine aufgehebelte Terrassentüre vor. Sie muss von den Unbekannten gewaltsam geöffnet worden sein. In beiden Wohnungen war eingebrochen worden.

Fahndung blieb erfolglos

Ob bei der Tat Wertgegenstände gestohlen wurden, konnte laut Polizeimeldung noch nicht geklärt werden. Die Unbekannten wurden am Abend mit einem Polizeihubschrauber gesucht, der über Botnang kreiste. Doch die Fahndung blieb trotz Hubschrauber und Polizeihunden erfolglos. Nun hofft die Kriminalpolizei auf hilfreiche Zeugenaussagen unter der Telefonnummer 0711/89905-778.