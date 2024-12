Polizeihubschrauber im Rems-Murr-Kreis im Einsatz: Drei Personen nach Einbruch in Backnanger Firma festgenommen

Drei Personen nach Einbruch in Backnanger Firma festgenommen

1 Bei der Fahndung kam ein Hubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild) Foto: imago/Daniel Kubirsk

In Backnang brechen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drei Personen in ein Firmengebäude ein. Die Polizei fahndet mit einem Hubschrauber nach den Tätern – und nimmt drei Personen fest.











Link kopiert



In der Nacht auf Mittwoch hat es in Backnang (Rems-Murr-Kreis) einen Einbruch gegeben, der drei Festnahmen zur Folge hatte. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich gegen 2.10 Uhr drei Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Johann-Philipp-Reiss-Straße. Dabei lösten sie demnach den Alarm aus und flüchteten zu Fuß.