Polizeigroßeinsatz in Unterkirnach: Mann installierte Zündvorrichtungen

1 Bei dem Großeinsatz wurden nicht nur Waffen gefunden, sondern auch noch Zündvorrichtungen. Foto: dpa/Silas Stein

Nach einem stundenlangen Großeinsatz bei einer Zwangsräumung im baden-württembergischen Unterkirnach haben Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Einzelheiten mitgeteilt. Der später festgenommene 62-jährige Hausbewohner verschüttete demnach rund 80 Liter Benzin in dem Gebäude und bereitete Zündvorrichtungen an Boden und Türrahmen vor, um dieses in Brand zu setzen. Diese seien aber nicht scharf geschaltet gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Freitag in Konstanz mit.