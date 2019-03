1 Die Szene am 19. Februar 2017: Polizisten haben den Beifahrer eines Unfallautos überwältigt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Ein Polizeibeamter soll sein Opfer verprügelt und dann ins falsche Licht gerückt haben. Zwei Jahre nach dem Vorfall in Stuttgart kommt es nun zum Prozess.

Stuttgart - Der Fall machte wegen seines Videos bundesweit Schlagzeilen – nun sollen alle Hintergründe um einen prügelnden Stuttgarter Polizeibeamten vor Gericht aufgerollt werden. Am Dienstagmorgen beginnt im Stuttgarter Amtsgericht der Prozess gegen einen heute 30-jährigen Beamten, dem gefährliche Körperverletzung im Amt und eine versuchte Verfolgung Unschuldiger vorgeworfen werden. Der Prozess findet zwei Jahre nach dem Vorfall statt.

Der Fall spielte sich am 19. Februar 2017 in der Willy-Brandt-Straße in der Innenstadt ab. Ein Mini-Fahrer war in der Nacht zu schnell unterwegs, verursachte einen Unfall, bei dem der Wagen auf dem Dach liegen blieb. Die Insassen sind leicht verletzt – auch ein damals 35-jähriger Beifahrer. Als der sich eine Zigarette anzünden wollte, kam es zum folgenschweren Disput. In einer ersten Darstellung erklärte die Polizei, dass der Mann tätlich geworden sei und von vier Beamten habe überwältigt werden müssen.

Prozess wurde schon einmal verschoben

Das Video zeigt eine Szene, bei der vier Beamte den 35-Jährigen mit Schlagstock und Faustschlägen zu Boden ringen. Doch aus dem angeblichen Widerstand wurde bald etwas anderes: der Vorwurf willkürlicher Polizeigewalt. Das Polizeipräsidium Stuttgart reagierte und leitete Suspendierungsverfahren ein. Das Dezernat für Amtsdelikte fand außerdem heraus, dass der vorrangig beschuldigte Beamte offensichtlich bei einer dienstlichen Stellungnahme falsche Angaben gemacht hatte, um das Opfer zu belasten. Das Verfahren gegen die drei anderen Beamten, die laut Staatsanwalt im falschen Glauben gehandelt hatten, wurde eingestellt.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erhob nach 15-monatigen Ermittlungen im Mai 2018 Anklage. Eigentlich hätte der Fall bereits im Oktober 2018 verhandelt werden sollen. Der Prozess musste aber wegen eines erkrankten Schöffen verschoben werden.