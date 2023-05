1 Zehntausende Postsendungen gehen täglich auf die Reise – nicht alle kommen an. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Verluste von Postsendungen sind für Verbraucher ärgerlich, allerdings auch nicht ungewöhnlich. Bei einem Stuttgarter Vorgang könnte aber auch ein Kriminalfall dahinterstecken.









Kennt jemand den Herrn „Grndeschefer“? Ein Mann dieses Namens soll sich im Besitz von Nachschlüsseln befinden, die einem Wohnungseigentümer per Einschreiben zugeschickt worden sind. So hat es jedenfalls ein DHL-Bote dokumentiert, der die Sendung einem Empfänger namens Grndeschefer in die Hand gedrückt haben will. Das Problem: Der Wohnungsinhaber heißt ganz anders, und es gibt niemanden, der auch nur ansatzweise Grndeschefer heißt. Jetzt ermittelt die Polizei.