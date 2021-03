Polizei ermittelt in Baltmannsweiler

1 In Baltmannsweiler kam es am Freitagabend zu Vandalismus. (Symbolfoto) Foto: imago images/Gottfried Czepluch/Gottfried Czepluch via www.imago-images.de

Über mehrere Straßen hinweg fanden am späten Freitagabend Sachbeschädigungen statt. Die Polizei sicherte mehrere Spuren und bittet Zeugen oder weitere Geschädigte um Hinweise.

Baltmannsweiler - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht auf Samstag zahlreiche Verkehrszeichen und Gegenstände in Baltmannsweiler.

Zwischen 22.45 Uhr und Mitternacht wurden laut Polizeiangaben mehrere Verkehrsschilder aus der Verankerung gerissen oder umgebogen. Zudem beschädigten die Täter mehrere Laternen, Poller, Mülltonnen und Kleidercontainer. Teilweise wurden die Gegenstände dabei auch umgeworfen oder mitgenommen und an anderer Stelle wieder abgestellt. Die Spur der Täter zog sich über die Schorndorfer Straße, das Kulturzentrum in der Baacher Straße, Wannenweg, Mahdweg, bis in die Rosenstraße.

Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen des Vorfalls um Hinweise. An mehreren Stellen konnten Spuren sichergestellt werden werden. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.