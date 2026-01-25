Polizeieinsatz: Zwei lebensgefährlich Verletzte bei Schießerei in Berlin

Schüsse in einer Wohnung im 5. Stock: Fünf Menschen werden verletzt, zwei davon kämpfen um ihr Leben. Es gab mehrere Festnahmen.
Berlin - Fünf Menschen sind bei Schüssen in einer Wohnung in Berlin-Tiergarten verletzt worden, zwei von ihnen lebensgefährlich. Bei den beiden handele es sich um eine Frau und einen Mann, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Unter den drei weniger gravierend Verletzten seien demnach zwei Männer und eine Frau. Es habe bereits mehrere Festnahmen gegeben. Zum jeweiligen Alter gab es noch keine Erkenntnisse.