Warum starb eine Einjährige in einem Auto in Schorndorf? War Hitze der Auslöser oder steckte etwas anderes dahinter?
Schorndorf - Nach dem Fund eines toten Kleinkindes in einem Auto in Schorndorf bei Stuttgart soll eine Obduktion Erkenntnisse zu den Todesumständen bringen. Das kündigte die Polizei an. Wann die Obduktion stattfindet, konnte ein Sprecher am Abend nicht sagen. Die Mutter soll das etwa 20 Monate alte Mädchen am Mittwoch über Stunden vergessen haben. Erst am Nachmittag entdeckte die 44-Jährige ihre leblose Tochter.