Polizeieinsatz: Person in Bankfiliale festgehalten - Täter festgenommen

4 Die Polizei hat die Umgebung abgesperrt. Foto: Rene Priebe/PR-Video/dpa

Spezialkräfte der Polizei nehmen in Südhessen einen Mann fest, der in einer Bankfiliale eine Person gegen ihren Willen festgehalten hat. Einzelheiten sind bisher unklar.











Rimbach - Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der in einer Bankfiliale im südhessischen Rimbach eine andere Person über mehrere Stunden in seiner Gewalt hatte. Die zuvor von ihm festgehaltene Person befinde sich in Obhut der Polizei, teilte das Polizeipräsidium Südhessen auf der Plattform X mit. Der Einsatz sei beendet. Nähere Einzelheiten dazu waren zunächst nicht bekannt.Der Mann war am Morgen gegen 8.00 Uhr in das Bankgebäude eingedrungen und hatte dort eine Person gegen ihren Willen festgehalten, wie die Polizei mitgeteilt hatte, ohne von einer Geiselnahme zu sprechen. Es seien auch Spezialkräfte der Polizei im Einsatz gewesen. Der Bereich um die Bankfiliale war weiträumig abgesperrt worden.