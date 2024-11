Polizeieinsatz in Worms: Zeugen berichten von Explosion in Wohnhaus – ein Schwerverletzter

1 Die Feuerwehr rettete einen Schwerverletzten in Worms. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Zeugen sprechen von einer Explosion in einem Einfamilienhaus. Ein Mann muss mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.











Großeinsatz in Worms: Vermutlich durch eine Explosion in einem Wohnhaus in Worms ist ein Mann schwer verletzt worden. Er sei von der Feuerwehr gerettet und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Anschließend durchsuchten die Einsatzkräfte das Einfamilienhaus im Stadtteil Horchheim. Weitere Menschen seien nicht in dem Haus gewesen.