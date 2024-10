Polizeieinsatz in Winnenden: Fahndung nach Mann mit Waffe

1 Die Polizei hat am Dienstag einen 31-Jährigen aus Winnenden festgenommen. Foto: Phillip Weingand / STZN/geschichtenfotograf.de

In Winnenden ist am Dienstagvormittag nach einem Mann mit Pistole gefahndet worden. Die Suche verlief auch dank Zeugenhinweisen erfolgreich.











Link kopiert



Ein Mann mit Waffe hat am Dienstagvormittag einen Einsatz der Polizei in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ausgelöst. Gegen 11.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in der Alfred-Kärcher-Straße ein Mann gesehen worden war, der eine Pistole in der Hand halte. Die daraufhin eingeleitete Fahndung war auch aufgrund mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung schnell erfolgreich: Kurze Zeit später wurde ein 31-jähriger Mann aus Winnenden festgenommen. Bei dem stark alkoholisierten Festgenommenen fanden die Polizeibeamten eine Schreckschusswaffe in seiner Jackentasche. Der Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.