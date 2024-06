1 Die Polizei ermittelt nach einem Raubüberfall in Wendlingen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Er soll einen 16 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht haben: Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Samstagabend einen Einkaufsmarkt in Wendlingen (Kreis Esslingen) überfallen haben soll.











Eine Vielzahl Streifenwagen und auch ein Polizeihubschrauber waren am Samstagabend in Wendlingen unterwegs: Sie haben nach dem Täter in einem Raubüberfall gefahndet. Bislang ohne Erfolg. Bei der Tat in einem Supermarkt soll eine Schusswaffe im Einsatz gewesen sein.