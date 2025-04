Jürgen Veit 02.04.2025 - 15:38 Uhr , aktualisiert am 03.04.2025 - 11:08 Uhr

Suche per Polizeihubschrauber –Bewusstloser Automatenknacker aus Rems gerettet

Polizeieinsatz in Waiblingen

1 Die Polizei fahndete mit Streifen und einem Hubschrauber nach den beiden Tätern – mit Erfolg. Foto: dpa/Daniel Karmann

Die Polizei hat zwei 34 und 45 Jahre alte Männer festgenommen, die in der Nacht zum Dienstag in Waiblingen-Beinstein einen Snackautomaten aufgebrochen haben sollen. Die Männer wurden nach einem dramatischen Fahndungsverlauf dingfest gemacht.











Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag zwei Tatverdächtige festgenommen, die einen Snackautomaten in der Sandwiesenstraße in Waiblingen-Beinstein aufgebrochen haben sollen.