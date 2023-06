1 Die Polizei musste in Urbach einschreiten. Foto: P/illip Weingand

In Urbach gerät ein 25-Jähriger mit Hundebesitzern in Streit, deren Tiere sich auf einem Grundstück aufhalten. Als er mit zwei Cuttermessern über den Zaun klettern will, muss die Polizei einschreiten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In der Konrad-Hornschuch-Straße in Urbach (Rems-Murr-Kreis) ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Dort hatte sich ein 25-jähriger Mann offenbar über Hunde aufgeregt, die sich in einem dortigen Grundstück aufhielten, worauf er deshalb auch mit den Eigentümern der Tiere in Streit geriet. Wie die Polizei mitteilt, soll der junge Mann die Tierbesitzer bedroht haben, und es sei zu befürchten gewesen, dass er die Tiere töten wird. Bewaffnet mit zwei Cuttermessern wollte er den Zaum des Anwesens übersteigen, woran er von einer Frau bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte gehindert wurde.