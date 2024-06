1 Der Bahnhof in Ulm war wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt worden. Foto: dpa/Stefan Puchner

Der Ulmer Hauptbahnhof ist am Montagabend Schauplatz eines großen Polizeieinsatzes. Die Ursache ist inzwischen klar.











Link kopiert



Eine schriftliche Drohung hat am Montagabend zu einem Großeinsatz der Polizei und einer zeitweisen Sperrung des Ulmer Hauptbahnhofs geführt. Die Drohung sei gegen 18.15 Uhr bei der Bundespolizei Stuttgart eingegangen und habe sich gegen einen ICE in Richtung Landeshauptstadt gerichtet, teilten die Beamten am späten Abend mit. Nach Durchsuchungen des Zuges gab die Polizei demnach Entwarnung und hob die Sperrung gegen 20.30 Uhr wieder auf. Der Verkehr stabilisierte sich nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) Regio Bayern am Abend weitgehend.