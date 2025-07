Polizeieinsatz in Stuttgart-Ost: Tödlicher Schuss – was wir wissen und was nicht

Tödlicher Schuss – was wir wissen und was nicht

1 Spurensuche am Dienstagmorgen in Stuttgart-Ost: Die Polizei hat einen Tatort abgesperrt. Foto: Sebastian Steegmüller

Was ist genau passiert bei einer Bluttat und einer anschließenden Polizeifahndung am Dienstag in Stuttgart-Ost? Es gibt Fragen – aber noch längst nicht alle Antworten.











Die Ermittlungen zum Polizeieinsatz nach einer Bluttat in einem Lokal im Stuttgarter Osten werden noch Monate in Anspruch nehmen. Ein 18-Jähriger soll am Dienstagmorgen bei einem Streit einen 29-jährigen Widersacher mit einem Schnitt am Hals schwer verletzt haben. Er wurde bei der anschließenden Fahndung durch eine Polizeikugel getötet. Dieser tödliche Vorfall ist in den Mittelpunkt gerückt. Gegen den Schützen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge.