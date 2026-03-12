Acht Monate nach dem Tod eines flüchtigen Tatverdächtigen in Stuttgart-Ost hat die Staatsanwaltschaft entschieden: Der tödliche Polizeischuss war rechtmäßig.
Es sind nur wenige Sekunden. Ein Polizist ruft: „Polizei – Hände hintern Rücken!“ Im Pflanzengewirr eines kleinen Schrebergartens, in einem Hinterhof zwischen Wohngebäuden im Bereich Ostend- und Talstraße im Stuttgarter Osten, da bewegt sich etwas. Offenbar der gesuchte Tatverdächtige, der zuvor bei einem Streit einem Widersacher in den Hals gestochen haben soll und dann geflüchtet war. „Halt! Stehenbleiben – oder ich schieße!“ Dann fällt ein Schuss.