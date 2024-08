1 Die Polizei wird alarmiert und kann den Tatverdächtigen festnehmen. Foto: /IMAGO/Christoph Hardt (Symbolbild)

Schon zum zweiten Mal in dieser Woche muss die Polizei zu einem Schwimmbad ausrücken, weil Jugendliche von einem Mann belästigt wurden.











Zum zweiten Mal in dieser Woche meldet die Polizei eine sexuelle Belästigung junger Frauen durch Männer in einem Schwimmbad. Nach einem Zwischenfall im Untertürkheimer Inselbad kam es am Donnerstag zu einem im Leuze. Ein 61 Jahre Alter Mann soll zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche belästigt haben.