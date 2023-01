Mann belästigt Frauen in Club sexuell – Security greift durch

Polizeieinsatz in Stuttgart

1 Die Sicherheitsleute schmissen den mutmaßlichen Täter aus dem Club. (Symbolbild) Foto: imago images/Panthermedia/AndreyPopov

Ein 23-Jähriger soll zwei Frauen in der Silversternacht in einem Stuttgarter Club sexuell belästigt haben. Anschließend kommt es noch zu einer Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst.















Link kopiert

Erst soll er zwei jungen Frauen sexuell belästigt habe, dann knöpfte ihn sich der Sicherheitsdienst vor: Für einen 23-Jährigen startete das neue Jahr in einem Stuttgarter Club in der Lange Straße mit einer vorläufigen Festnahme. Das berichtet die Polizei.

Demnach steht der Mann in Verdacht, die 19 und 20 Jahre alten Frauen gegen 1 Uhr in der Silversternacht auf der Tanzfläche des Clubs im Intimbereich betatscht zu haben. In der Folge eilte der Sicherheitsdienst herbei und schmiss den mutmaßlichen Täter aus dem Lokal. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung des Mannes mit einem Security-Mitarbeiter.

Der 23-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend nahm ihn die Polizei vorläufig fest.