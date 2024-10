Polizeieinsatz in Stuttgart: Hündin flüchtet nach Unfall – wer hat sie gesehen?

Ungewöhnliche Folgen hat ein Verkehrsunfall am Montagmorgen in Zuffenhausen gehabt. Die Polizei fand ein demoliertes Auto und eine Fahrerin. Aber nicht den eigentlichen Unfallort – und eine Hündin.

Zunächst ist es ein entlaufener Hund gewesen, der die Polizei am frühen Montagmorgen in Zuffenhausen auf den Plan gerufen hat. Daraus entwickelte sich dann aber ein Ermittlungsfall aus noch unvollständigen Puzzlestücken. Im Mittelpunkt steht eine 52-jährige Autofahrerin, die irgendwo einen Unfall verursacht haben muss. Sie war psychisch auffällig und womöglich auch alkoholisiert. Der Unfallort aber ist nicht bekannt – und auch nicht, wo der Hund der 52-Jährigen steckt.

Ein Zeuge hatte zunächst am Montag gegen 4.20 Uhr der Polizei einen herrenlosen Hund gemeldet, der im Bereich der S-Bahn-Haltestelle Neuwirtshaus umherirre. Als eine Polizeistreife wenig später im Bereich des Porscheplatzes eintraf, fand sie den Zeugen und eine Autofahrerin vor – gleichzeitig die Hundehalterin. Die Frau wirkte reichlich verstört. Sie gab an, zuvor einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Dabei sei auch ihre Hündin geflüchtet.

Der Opel ist erheblich beschädigt

„Die Beamten mussten erst einmal ihr Fahrzeug suchen“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Den entdeckten sie 200 Meter vom Porscheplatz entfernt in der Strohgäustraße auf einer Sperrfläche, nahe der Pforte des Porsche-Werks 3. Der Warnblinker war eingeschaltet, die linke Fahrzeugseite erheblich demoliert. Wo sich aber der Unfall ereignet hatte, blieb unklar. Die Frau behauptete jedenfalls, dass die Karambolage im Bereich Nordsee- und Schwieberdinger Straße passiert sei. „Doch in diesem Bereich waren nirgends entsprechende Unfallspuren zu finden“, sagt Polizeisprecher Widmann. Hatte das Auto, ein roter Opel Corsa, eine Mauer gerammt? Oder etwas anderes?

Wegen ihres psychischen Ausnahmezustands wurde die 52-Jährige in eine klinische Einrichtung gebracht. Außerdem wurde eine Blutprobe zur Klärung des Alkoholverdachts veranlasst. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Auto wurde abgeschleppt. Der alarmierte Tiernotdienst musste aber unverrichteter Dinge wieder abrücken. Denn die gesuchte Hündin blieb für die kommenden Stunden verschwunden.

Die Hündin wird immer wieder mal gesichtet

Bei dem Tier handelt es sich um einen schwarzen Mischlingshund. Der Name, mit dem die Hündin angesprochen werden könnte, wird von der Polizei nicht genannt. Die unfallflüchtige Vierbeinerin wurde gegen 5.45 Uhr von Zeugen in der Adestraße in Zuffenhausen gesichtet. „Gegen 13.10 Uhr wurde ein frei laufender Hund in der Stammheimer Straße gemeldet“, sagt Polizeisprecher Widmann. Danach habe aber diesbezüglich Funkstille geherrscht. Mit Stand 14 Uhr bleibt die Hündin ein Vermisstenfall. Zeugen und mögliche Unfallbeteiligte werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 37 00 zu melden.