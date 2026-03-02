Polizeieinsatz in Stuttgart-Giebel: Drogendeal missglückt? 17-Jähriger verletzt – Schreckschusswaffe abgefeuert

Die Polizei rückt am Sonntag zu einem Großeinsatz nach Stuttgart-Giebel aus. Ein 17-Jähriger wird bei einer Auseinandersetzung verletzt, es fallen Schüsse. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Sonntagabend in der Engelbergstraße in Stuttgart-Giebel gekommen. Grund war offenbar ein missglücktes Drogengeschäft. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher wurde dabei verletzt. Während der Auseinandersetzung sollen auch Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben worden sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie ein Sprecher der Stuttgarter Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, kam es zwischen mehreren Personen vermutlich im Rahmen eines Drogendeals zu der körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 17-Jährige am Kopf verletzt wurde. Außerdem fielen Schüsse. Bei der Waffe soll es sich laut Polizei um eine Schreckschusspistole handeln.

17-Jähriger zeigt sich bei Kontrolle unkooperativ

Die alarmierte Polizei war mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber vor Ort und fahndete nach den Beteiligten. Der verletzte 17-Jährige soll sich bei der Kontrolle unkooperativ gezeigt haben. Zu Festnahmen kam es am Sonntagabend nicht.

Die Kriminalpolizei sucht nun unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 nach Zeugen.