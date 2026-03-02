Polizeieinsatz in Stuttgart-Giebel: 17-Jähriger ausgeraubt und verletzt – Schüsse abgefeuert

Die Polizei rückt am Sonntag zu einem Großeinsatz nach Stuttgart-Giebel aus. Ein 17-Jähriger wird bei einer Auseinandersetzung verletzt, es fallen Schüsse. Die Polizei sucht Zeugen.
Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Sonntagabend in der Engelbergstraße in Stuttgart-Giebel gekommen. Grund war offenbar ein missglücktes Drogengeschäft. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher wurde dabei ausgeraubt und verletzt. Während der Auseinandersetzung sollen auch Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben worden sein. Die Polizei sucht Zeugen.