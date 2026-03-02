Polizeieinsatz in Stuttgart-Giebel: 17-Jähriger ausgeraubt und verletzt – Schüsse abgefeuert

Die Polizei rückt am Sonntag zu einem Großeinsatz nach Stuttgart-Giebel aus. Ein 17-Jähriger wird bei einer Auseinandersetzung verletzt, es fallen Schüsse. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Sonntagabend in der Engelbergstraße in Stuttgart-Giebel gekommen. Grund war offenbar ein missglücktes Drogengeschäft. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher wurde dabei ausgeraubt und verletzt. Während der Auseinandersetzung sollen auch Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben worden sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie ein Sprecher der Stuttgarter Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, befand sich der Jugendliche gegen 21.45 Uhr im Bereich der Engelbergstraße, als er offenbar von mehreren Personen angegriffen wurde. Dabei sollen ihm die Angreifer eine Bauchtasche mit mehreren hundert Euro Bargeld vom Körper gerissen haben.

Bei der Attacke erlitt der 17-Jährige eine blutende Kopfplatzwunde und Schürfwunden an den Händen und Armen. Währenddessen sollen auch mehrere Schüsse gefallen sein. Die Beamten konnten keine Hinweise auf eine scharfe Schusswaffe finden.

17-Jähriger zeigt sich bei Kontrolle unkooperativ

Eine Fahndung mit starken Kräften und einem Polizeihubschrauber verlief erfolglos. Der 17-Jährige soll sich bei der Kontrolle unkooperativ verhalten haben und konnte keine Beschreibung der Täter abgeben. Er wurde von Rettungskräften vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei vermutet ein missglücktes Drogengeschäft als Hintergrund des Angriffs und sucht nun unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 nach Zeugen.