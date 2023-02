7 Großeinsatz in Feuerbach Foto: Andreas Rosar

Ein Mann und eine Frau werden schwer verletzt geborgen – und sterben wenig später im Krankenhaus. Was ein bewaffneter Mann damit zu tun hat, ist noch unklar.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Heftige Szenen haben sich am Wilhelm-Geiger-Platz in Feuerbach abgespielt: Zu einem Haus, in dessen Dachgeschoss es brannte, rückte nicht nur die Feuerwehr an, sondern sofort auch die Polizei. Mehrere Beamte gingen mit gezogenen Pistolen auf das Haus zu. Denn am Eingang des Hauses hatte die Feuerwehr einen Mann entdeckt, der bewaffnet war: Er trug ein Messer. An ihm konnten die Wehrleute zunächst nicht vorbei. Erst, nachdem die Polizei diesen Mann festgenommen hatte, konnte die Feuerwehr hinein um zu löschen. Sie rettete zwei schwer verletzte Personen aus der Wohnung, einen Mann und eine Frau. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am späten Nachmittag beide starben. Ob sie aufgrund des Feuers starben, oder ob vielleicht der Mann mit dem Messer ihnen die Verletzungen zugefügt hatte, das konnte die Polizei direkt nach dem Einsatz noch nicht sagen – auch, um die noch laufenden Ermittlungen zu schützen. Eine Obduktion soll am Mittwoch erfolgen.

Hat der Mann mit dem Messer etwas mit dem Feuer im Haus zu tun?

Die Polizei machte entsprechend auch noch keine Aussage dazu, ob das Feuer eventuell nach einer Messerattacke gelegt worden war, um diese zu verdecken – eine mögliche Erklärung für die Ereignisse wäre das. Die Polizei nimmt zu derlei Vermutungen keine Stellung. Vor der Obduktion werde es auch keine Aussagen über die Todesursache der Frau und des Mannes geben, hieß es am Dienstag. Im ersten Moment war auch noch nicht klar, in welcher Verbindung der Mann mit dem Messer zu den beiden Toten stand.

Die Feuerwehr entdeckt den Brand zufällig

Die Ersten am Ort des Geschehens waren gegen 14.30 Uhr Feuerwehrleute, die mit ihrem Löschfahrzeug auf dem Rückweg von einem anderen Einsatz waren. So waren sie da, noch bevor jemand aus dem Haus oder der näheren Umgebung Alarm schlagen konnte. Sie alarmierten weitere Kollegen und die Polizei, die wegen des Mannes mit dem Messer mit einem hohen Kräfteaufgebot anrückte. Das Feuer sei gegen 15 Uhr gelöscht gewesen. Die Polizei sperrte den Wilhelm-Geiger-Platz während des Einsatzes ab. Bis gegen 17 Uhr dauerten die Nachlöscharbeiten und die Belüftung des Hauses. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen, auch der Busverkehr war davon betroffen.