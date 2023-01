Steigt ein herrenloser Hund in einen Bus

Polizeieinsatz in Stuttgart-Degerloch

1 Ein Hund war ohne Herrchen in einen Bus der Linie X4 in Stuttgart-Degerloch eingestiegen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Panthermedia/Babayaga via imago-images.de

Die Polizei rückt nach Stuttgart-Degerloch aus, weil ein herrenloser Hund in einem Bus mitfahren will – und auf den hinteren Sitzen ein Nickerchen macht.















Ein Hund hat sich in Stuttgart-Degerloch ein bequemes Plätzchen auf den hinteren Sitzen eines Busses ausgesucht. Das Problem: Sein Herrchen war nicht dabei, als der Pitbull am vergangenen Dienstag in den X4 eingestiegen war, der eigentlich nach Nürtingen fahren wollte.

Kurz nach 17 Uhr habe die Polizei einen Anruf von der Leitstelle der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) bekommen, teilt eine Sprecherin der Polizei mit. Der Fahrer des X4 habe einen herrenlosen Hund gemeldet, der in den Bus eingestiegen sei und es sich auf der Rückbank bequem gemacht habe. Das Tier habe sich aber „ruhig und lieb verhalten“, teilt die Sprecherin mit.

Schlummernd auf der Rückbank

Polizeibeamte seien daraufhin zur Haltestelle Löffelstraße ausgerückt und hätten den Hund aus dem Bus geholt, der unterdessen auf der Rückbank eingeschlafen war. Zunächst sei es nicht möglich gewesen, den Halter des Tieres ausfindig zu machen, da der Hund kein Halsband getragen habe. Daher haben die Beamten den Pitbull dem Tiernotdienst übergeben.

Das Herrchen habe sich in der Zwischenzeit per Notruf bei der Polizei gemeldet, woraufhin Hund und Halter wieder zusammengebracht worden seien.