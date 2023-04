3 Die Polizei sucht nach einem an Demenz erkrankten Mann (Symbolbild). Foto: IMAGO/imageBROKER/Arnulf Hettrich

Über dem Stuttgarter Westen kreist am Donnerstagmorgen ein Hubschrauber. Eine Polizeisprecherin nennt die Gründe für den Einsatz.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Mit einem Hubschrauber sucht die Polizei am Donnerstagmorgen nach einem an Demenz erkrankten Mann, der im Stuttgarter Westen am Mittwochabend aus einer Wohnung verschwand. Seither fehlt von dem Senior jede Spur. „Auch aufgrund der kalten Temperaturen haben wir beschlossen, einen Hubschrauber bei der Suche einzusetzen“, so eine Sprecherin der Polizei gegenüber unserer Redaktion.

Der demente Mann verließ gegen 23 Uhr die Wohnung und verlor dann aufgrund seiner Erkrankung offenbar die Orientierung. Kurze Zeit später machten sich Einsatzkräfte auf die Suche nach ihm. Seit 8 Uhr ist nun auch der Hubschrauber im Einsatz.