Polizeieinsatz in Rutesheim: Alkoholisierter Kunde rastet in Supermarkt aus

1 Es half alles nichts: Am Ende holte die Polizei einen unerwünschten Kunden aus einem Supermarkt in Rutesheim. Foto: Peter Kneffel/dpa

Mit einem ziemlich aggressiven Kunden hatten es Supermarktleiter und Polizei am Freitag in Rutesheim zu tun. Die Quittung für sein Verhalten bekommt der 46-Jährige prompt.











Der Leiter eines Supermarktes in der Gutenbergstraße in Rutesheim sah sich am Freitagvormittag gezwungen, Hilfe zu rufen, um einen Kunden loszuwerden. Laut der Polizei alarmierte der Supermarktchef selbige wegen eines 46 Jahre alten Mannes, der trotz Aufforderungen das Geschäft nicht verlassen wollte. Stattdessen schlug er den 53 Jahre alten Marktleiter und verletzte ihn dabei leicht.