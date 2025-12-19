Polizeieinsatz in Rutesheim: Alkoholisierter Kunde rastet in Supermarkt aus
Es half alles nichts: Am Ende holte die Polizei einen unerwünschten Kunden aus einem Supermarkt in Rutesheim. Foto: Peter Kneffel/dpa

Mit einem ziemlich aggressiven Kunden hatten es Supermarktleiter und Polizei am Freitag in Rutesheim zu tun. Die Quittung für sein Verhalten bekommt der 46-Jährige prompt.

Der Leiter eines Supermarktes in der Gutenbergstraße in Rutesheim sah sich am Freitagvormittag gezwungen, Hilfe zu rufen, um einen Kunden loszuwerden. Laut der Polizei alarmierte der Supermarktchef selbige wegen eines 46 Jahre alten Mannes, der trotz Aufforderungen das Geschäft nicht verlassen wollte. Stattdessen schlug er den 53 Jahre alten Marktleiter und verletzte ihn dabei leicht.

 

Als die Polizei eintraf, änderte sich die Situation kaum: Gegenüber den Beamten verhielt sich der vermutlich stark alkoholisierte 46-Jährige ebenfalls aggressiv. Er schrie umher, konnte sich teilweise jedoch kaum auf den Beinen halten. Er widersetzte sich auch den Anweisungen der Beamten und beleidigte sie – „auf das Übelste“, wie die Behörde in Ludwigsburg es formuliert.

Der Randalierer sitzt jetzt bis zum Abend fest – und noch mehr

Der Polizei blieb nichts anders übrig, als den Mann in Gewahrsam zu nehmen, diese Einrichtung ist im Polizeirevier Ludwigsburg angesiedelt. Dort verbringt der 46-Jährige laut der Polizei den restlichen Freitag. Außerdem muss er mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung rechnen.

 