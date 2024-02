Polizeieinsatz in Renningen: Wegen Vermisstensuche werden auch Bahngleise gesperrt

1 Gegen 23 Uhr kann die Polizei den Einsatz beenden. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Auf der Suche nach einem jungen Mann in Renningen ist die Polizei am späten Donnerstagabend mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber im Einsatz.











Link kopiert



Mehrere Polizeistreifen sind am späten Donnerstagabend in Renningen unterwegs gewesen, auch ein Hubschrauber kreiste über der Stadt. Nach Angaben der Polizei waren die Einsatzkräfte auf der Suche nach einem vermissten jungen Mann, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Der Notruf ging gegen 21.15 Uhr ein. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann auf die nahe gelegenen Bahngleise gerät, mussten diese zwischen 21.30 und etwa 22.20 Uhr für den Zugverkehr gesperrt werden. Die Polizei konnte den Vermissten schließlich finden und versorgen, er wurde zunächst in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Der Einsatz endete gegen 23 Uhr.