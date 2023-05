1 Die Polizei hat einen schwierigen Einsatz in Renningen zu bewältigen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Polizeikräfte haben am Dienstagabend einen 33-Jährigen festgenommen, der Beteiligte eines Kindergeburtstages mit einem Messer bedroht hat.









Mehrere Streifenwagenbesatzungen sind am Dienstagabend damit beschäftigt gewesen, einen 33-Jährigen festzunehmen, der eine Geburtstagsgesellschaft in Renningen bedroht hatte. Die Polizistinnen und Polizisten waren gegen 20.15 Uhr alarmiert worden und in die Leonberger Straße ausgerückt. Der Mann soll nach einer Mitteilung der Polizei zunächst mit einem Messer auf mehrere Kinder im Alter zwischen 10 und 13 Jahren zugegangen sein, die einen Kindergeburtstag feierten und in einem Hof spielten.