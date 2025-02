1 Polizeibeamten nahmen eine randalierende Frau fest und brachten sie in eine psychiatrische Einrichtung. Foto: dpa/Sina Schuldt

Am Samstagvormittag ist eine junge Frau vor einem Einkaufsmarkt in Malmsheim ausgerastet und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden.











Einen nicht alltäglichen Einsatz haben Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen in Renningen-Malmsheim am Waldhornplatz erlebt. Da eine 27-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt randaliert, mit Lebensmitteln um sich geworfen und Mitarbeitende bespuckt hatte, wurde von diesen umgehend die Polizei verständigt.