Ein 34 Jahre alter Mann hat am Dienstagmorgen in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) einen großen Polizeieinsatz ausgelöst, bei dem auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugerufen wurde.

Wie die Polizei meldet, soll sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Demnach sei er mit einem Messer in der Hand durch das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Schurwaldstraße gelaufen. Als alarmierte Polizeibeamte am Ort des Geschehens eintrafen, soll der Mann diese bedroht und verschiedene Gegenstände aus dem Fenster seiner Wohnung geworfen haben. Aus diesem Grund wurde das SEK hinzugezogen.

Den Beamten des Sondereinsatzkommandos gelang es schließlich, den 34-Jährigen widerstandslos festzunehmen. Der Verdächtige wurde anschließend mit einem Rettungswagen in eine psychiatrische Klinik gebracht.