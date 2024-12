Polizeieinsatz in Niedersachsen: 82-Jährige mit Salatschüssel auf dem Kopf erschreckt Mann

1 Wegen einer kuriosen Verkleidung musste die Polizei am Nikolausabend ausrücken. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Mann ruft die Polizei zu seinem Haus, weil er Angst vor einem Überfall hat. Dann stellt sich heraus: Eine 82 Jahre alte Bekannte wollte den Mann am Nikolausabend überraschen.











Ein Überraschungsbesuch führte zu einem Polizeieinsatz: Ein Mann wählte den Notruf, nachdem eine unbekannte Person an ein Fenster seines Hauses geklopft und sich dann auf dem Grundstück versteckt hatte. Der Mann vermutete am Freitagabend einen geplanten Überfall, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Streifenwagen fuhren sofort zu dem Haus in Brake im Nordwesten von Niedersachsen und entdeckten dort eine Frau mit einer roten Salatschüssel auf dem Kopf und einer Gehhilfe in der Hand.