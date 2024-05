1 Die Notaufnahme des Unfallklinikums Murnau wurde abgeriegelt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein Mann kommt mit Natriumazid in eine Berufsschule, kurz darauf ist er tot. Teile einer Schulklasse klagen im Anschluss über medizinische Beschwerden, eine Notaufnahme wird abgeriegelt.











Die hochgiftige Substanz Natriumazid hat am Donnerstag einen Großeinsatz an der Unfallklinik im oberbayerischen Murnau ausgelöst. Ein 47 Jahre alter Berufsschüler war in einer Pflegeschule in Penzberg zusammengebrochen und im Krankenhaus gestorben, wie die Polizei mitteilte.