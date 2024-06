Polizeieinsatz in München

Foto: dpa

Die Polizei in München ist am späten Montagnachmittag zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Grund hierfür ist laut Polizei der Fund eines schwer verletzten Mannes.











Die Polizei in München ist am späten Montagnachmittag zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Grund hierfür sei der Fund eines schwer verletzten Mannes, sagte eine Polizeisprecherin. Im Fokus stehe dabei der Stadtteil Milbertshofen im Norden der bayerischen Landeshauptstadt, dort sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen. Ein Mann sei dabei schwer verletzt worden. Er wurde den Angaben zufolge auf offener Straße in der Nähe der U-Bahnstation Frankfurter Ring gefunden.