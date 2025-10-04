Polizeieinsatz in Mannheim: Rettungshubschrauber im Einsatz

1 Polizeieinsatz in Mannheim: keine Gefahr für die Bevölkerung Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Polizeieinsatz in Mannheim sorgt für Behinderungen an den beiden Brücken. Die Hintergründe des Einsatzes sind noch unklar.











Wegen eines Polizeieinsatzes in Mannheim finden derzeit Kontrollen an der Konrad-Adenauer-Brücke und der Kurt-Schumacher-Brücke statt. Zudem ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz, wie das Polizeipräsidium Mannheim bestätigte. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Zuvor hatte der „Mannheimer Morgen“ über den Hubschraubereinsatz berichtet. Zu den weiteren Einzelheiten und Hintergründen des Einsatzes machte der Sprecher zunächst keine Angaben. Die beiden Brücken verbinden Mannheim mit der Nachbarstadt Ludwigshafen.