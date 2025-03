Polizeieinsatz in Mannheim: Betrunkener mit Luftdruckwaffe in Mannheim festgenommen

Betrunkener mit Luftdruckwaffe in Mannheim festgenommen

1 Die Polizei konnte den Mann festnehmen. (Symbolbild) Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Ein Betrunkener mit Luftdruckwaffe ist am Freitag in der Mannheimer Innenstadt festgenommen worden. Der Mann sei Passanten am Marktplatz aufgefallen, weil er offen im Hosenbund eine Pistole mit sich geführt habe, teilte die Polizei mit. Als die Beamten auf den 48-Jährigen trafen, soll dieser nicht sofort auf deren Anordnungen reagiert haben. Deshalb hätten die Polizisten den Angaben nach ihre Dienstwaffen gezogen und deren Gebrauch angedroht.