Polizeieinsatz in Ludwigsburg

1 Ein 45-Jähriger hat in Ludwigsburg mit einer Schreckschusspistole vom Balkon geschossen. Foto: Oliver Killig/dpa

Im Ludwigsburger Stadtteil Grünbühl fallen am Montagabend Schüsse. Die Polizei kann den genauen Ort zunächst nicht lokalisieren. Später nimmt sie einen 45-Jährigen fest.









Mehrere Menschen haben am Montagabend gleichzeitig den Notruf gewählt, nachdem im Ludwigsburger Stadtteil Grünbühl Schüsse gefallen waren. Die Polizei fahndete gegen 22.20 Uhr mit mehreren Streifen nach dem Schützen. Da jedoch zunächst nicht klar war, wo genau geschossen worden war, gestaltete sich die Suche schwierig. Ein Zeuge gab letztlich den entscheidenden Hinweis.

Die Beamten überprüften daraufhin eine Wohnung in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Der 45-jährige Bewohner entpuppte sich als Schütze, er wurde vorläufig festgenommen. In der Wohnung entdeckte die Polizei eine Kleinstmenge Cannabis, außerdem gab der Mann zu, zuvor mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe vom Balkon der Wohnung aus abgegeben zu haben. Die Waffe hatte er in der Wohnung versteckt, zeigte den Beamtinnen und Beamten dann aber wo.

Der 45-Jährige, dessen Atemalkoholtest ein Ergebnis von mehr als zwei Promille aufwies, muss mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.