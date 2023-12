1 Polizeikräfte sind am Mittwochmorgen zu einer Schule in der Ludwigsburger Oststadt ausgerückt. Foto: picture alliance/dpa/Lino Mirgeler

Vermutlich ein technischer Defekt ist der Grund dafür, dass an der Justinus-Kerner-Schule in der Ludwigsburger Oststadt am Mittwochmorgen mehrere Klassen das Gebäude räumen mussten. Eine Sperrung der Polizei behinderte den Verkehr.











Aufregung am Mittwochmorgen in der Justinus-Kerner-Schule in Ludwigsburg: Ein falscher Amokalarm hat dort die Polizei auf den Plan gerufen. Um 8.52 Uhr ging der Notruf bei den Beamten an.