Polizeieinsatz in Ludwigsburg: Auch Messer im Spiel – Reizgas in Lebensmittelmarkt versprüht

1 Die Myliusstraße in Ludwigsburg – hier war die Polizei im Einsatz (Archivbild). Foto: Simon Granville/Simon Granville

Die Polizei muss vor einem Lebensmittelladen in Ludwigsburg eine Menschenmenge im Zaum halten. Drinnen wird auch mit Pfefferspray hantiert. Nun werden Zeugen gesucht.











Bei Streitigkeiten in einem Lebensmittelmarkt in der Ludwigsburger Myliusstraße hat einer der Streithähne Pfefferspray versprüht. Wie die Polizei berichtet, war es am Samstagabend gegen 18.30 Uhr in dem Laden in der Nähe des Bahnhofs zu einer Auseinandersetzung gekommen, warum der Streit ausbrach, ist völlig unklar. Dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein.